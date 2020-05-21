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Aktüel

Aydos’ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Kartal Aydos’ta bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıkmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:55:18 -
Aydos’ta yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Kartal Aydos’ta bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıkmıştı. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.


Aydos ormanında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Söndürülen alan günün ışıması ile ortaya çıktı. Ormanda yanan alan havadan görüntülendi.

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