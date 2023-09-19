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Yaşam Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
Yaşam

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 10:39:00 -
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

İstanbul'da bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hava desteğinin de sağlandığı yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı.

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