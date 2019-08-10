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Aydınlı Mehmet Hoca’dan Kurban Bayramı Mesajı: Saklamayın, paylaşın

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda kesilen kurban etleri için “Saklamayın paylaşın” mesajı verdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:15
Aydınlı Mehmet Hoca’dan Kurban Bayramı Mesajı: Saklamayın, paylaşın

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda kesilen kurban etleri için “Saklamayın paylaşın” mesajı verdi. Kurban Bayramı’nın temellerinin ‘paylaşmak’ üzerine olduğunu belirten Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, “Kurban Bayramı nedeniyle kestiğimiz hayvanların etlerini saklamak yerine paylaşmayı tercih edelim. Kurban Bayramı, yoksula, garibe yardımın bayramıdır. Kurban Bayramı, eşitliğin, yenilenmenin, paylaşmanın, nefisleri terbiye etmenin bayramıdır” dedi.


Aydınlı Mehmet Hoca Mehmet Pala mesajında, “Kurban Bayramı bize bayram sevincini ve hac ibadetini getirir. Bir yanda Hz.İbrahim, Hz.İsmail ve Hz.Hacer’in hayatını, diğer yanda ise iki cihan serveri Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ın hayatını hatırlayarak manevi duyguları yüksek bir bayram geçireceğiz. Kurban, bize Hz.Peygamber’den bir miras olarak günümüze kadar gelmiştir. Hz.İsmail’den teslimiyet, Hz.İbrahim’den sadakat dersidir. Kurban Bayramı, kardeşlik, dostluk, sevgi bağlarının pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Her şeyden önemlisi; Kurban Bayramı’nda tek amacımız paylaşmak olmalıdır. Unutmayalım ki, Kurban Bayramı, her evden mangal dumanlarının yükseleceği bir bayram değil, tam aksine en fazla yoksula ulaşılacak bir bayramdır. Bu bayram kurban ibadetini yerine getiren kardeşlerimiz, etlerini dondurucularda saklamak yerine elinden geldiğince dağıtmayı tercih etsin. Evlerine et girmeyen ailelere ulaşalım. Kurban ibadeti paylaştıkça değerlenir, sevabı artar” diyerek tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutladı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:15
  1. doğa

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