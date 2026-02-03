  • İSTANBUL
Aydın'da kanlı infaz! Otomobilde vuruldular, yol kenarına atıldılar

Aydın'da kanlı infaz! Otomobilde vuruldular, yol kenarına atıldılar

Aydın’ın Didim ilçesinde yol kenarında silahla vurulmuş halde bulunan biri kadın iki kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Araç içinde işlenen cinayetin borç para verme meselesi nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde biri kadın 2 kişi, yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. 2 kişiyi araçta öldürdükten sonra cesetlerini yol kenarına atarak kaçan 2 şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Olay, Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ila Turan Emre Arıkan'ın (23) cansız bedenini buldu. Gülseher Göksan’ın vücudunda 5, Turan Emre Arıkan’ın vücudunda 4 kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta ise boş kovanlar bulundu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduktan sonra yola atıldığı belirlenirken, olayda kullanılan araç ise olay yerinin ilerisinde bulundu. Görgü tanıklarının ifadesini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, araç içerisinde de detaylı inceleme yaptı. Emniyet güçleri, yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliler İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) Hisar Mahallesi’ndeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.O. mahkeme tarafından tutuklanırken, kardeşi H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın borç para verme yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

