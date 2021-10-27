Aydın’dan Azerbaycan’a makine ihracatı

Firmanın sahibi Mehmet Akkın, ihracatlarında bu yıl en fazla payın Azerbaycan’a ait olduğuna dikkati çekti.

Satışlar 10'a katladı

Akkın, şöyle devam etti: “Azerbaycan’ı anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Çok mutluyum çünkü ata topraklarına yeniden kavuştuk. Bakir araziler şu anda Azerbaycan ekonomisine katıldı. Tarımın ön plana çıktığı dönemde bu gerçekten çok önemli hale geldi. Şu anda yeni açılan topraklar bize öyle bir ivme kazandırdı ki Azerbaycan’a yaptığımız ihracatı 10’a katladık. Bu yıl 800 bin dolarlık bir ürünü oraya yolluyoruz.” Üretimlerinin yaklaşık yüzde 60’ını ihraç ettiklerini anlatan Akkın, gelecek yıl 20 bin metrekare alanda yeni bir fabrika kurarak daha fazla ülkeye ulaşacaklarını da sözlerine ekledi.