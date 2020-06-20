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Aktüel

Aydın’daki silahlı saldırının failleri yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıkan şahsı evinde ayaklarından tabanca ile vurup kaçan iki şahıs polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:01:00 -
Aydın’daki silahlı saldırının failleri yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir gün önce cezaevinden çıkan şahsı evinde ayaklarından tabanca ile vurup kaçan iki şahıs polisin operasyonu sonucu yakalandı. İncirliova ilçesinde yalanan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.


Dün öğlen saatlerinde, Kemer Mahallesi 1676 sokaktaki bir eve giren iki kişi cezaevinden bir gün önce çıkan Şahin E.’yi ayaklarından tabanca ile kurşunlayıp iki ayrı araç ile kaçmıştı.


Evden gelen silah sesler üzerine mahalle sakinlerini ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ayaklarından kurşunlanan Şahin E.’yi hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Şahısların olayda kullandığı araçlar kısa süre içerisinde Kemer Mahallesi’nde terk edilmiş vaziyette bulunurken, polis şahısların yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi.


Şahısların İncirliova’da saklandığını tespit eden polis, E.Y. ve E.V. isimli iki şahsı da saklandıkları yerden yakalayıp Aydın2a getirdi.


Emniyetteki ilk sorgularının ardından her iki şahıs da Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

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