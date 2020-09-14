Aydın'daki bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
7 Eylül Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde dün 3 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla aranan ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan M.K'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Ziya Gökalp Caddesi'nde dün dört kişi arasında kavga çıkmış, H.A, B.Y. ve A.B'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen M.K. kaçmıştı.