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Aktüel Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Aktüel

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 21:14:41 -
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Altınkum Mahallesi İnönü Bulvarı'nda Selami Yardımcı yönetimindeki 09 ACS 330 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan Bülent Şen'in kullandığı 34 ZP 1285 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araçla motosiklet, Bedia Çiçek yönetimindeki 40 DU 474 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Şen ve aynı motosikletteki Utku Berkay Şen ile sürücü Yardımcı ve aynı araçtaki Yılmaz Aslan yaralandı.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Şen, Aydın'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


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