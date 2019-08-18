Aydın'da zeytinliklerde yangın Söke ilçesinde üç farklı yerde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler güçlükle kontrol altına alınabildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde üç farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 200 dönüm zeytinlik zarar gördü. Yenicami, Yenidoğan ve Kemalpaşa mahallelerindeki zeytinlik alanda farklı saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bu bölgelere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler güçlükle söndürülebildi. Yangınlar sonucu 200 dönüme yakın alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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