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Aktüel

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:42:50 -
Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İncirliova Hürriyet Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Mişa’nın da yer aldığı operasyonda, 250 gram metamfetamin, 500 gram esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen C.O., A.O, M.A. ve E.A polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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