Aydın'da trafik kazası: 5 kişi yaralı

Cengiz Seven idaresindeki 09 C 1924 plakalı kamyonet, Aydın-Muğla Karayolu'ndan Hallaçlar Mahallesi'ne dönmek istediği sırada Aydın istikametine seyreden Hakan Arı yönetimindeki 09 C 0010 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Arı ile otomobildekilerden Sercan Arı, Nilda Arı, Keziban Nur Arı ve kamyonetteki Sude Aydın ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.