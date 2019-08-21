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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:46
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Mustafa Kalkan yönetimindeki 09 US 147 plakalı motosiklet, Aydın-İzmir kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde Seyhan Yaburga'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Yola savrulan Kalkan'ın motosikletine ise Şerafettin Karayiğit idaresindeki 09 ACE 138 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada Kalkan ile yanındaki Seyit Muhammet Kaftar ve diğer sürücü Yaburga yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Kalkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:46
  1. 3 Yaralı
  2. Aydın
  3. trafik kazası

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