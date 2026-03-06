  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi Akif Beki’ye örneklerle cevap Sen kim Erdoğan’a dik durma dersi vermek kim Gözler Orta Doğu’dayken Rusya Ukrayna’yı ele geçiriyor Sessiz sedasız adım adım işgal Bakan Gürlek: Biz hazırız! ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı! Müslümanlar kan ağlarken Adalar’da rezalet! CHP’li belediyeden siyonist ezgiyle eğlence Körfez'de 'Çöl Gözü' kör edildi! İran, ABD’nin dev radar sistemlerini vurduğunu duyurdu ‘Sonunda evet diyen bir Başkan buldu’ Netanyahu'dan Trump'a kazık Türk savunma sanayisinde ihracat patlaması: Şubat ayında 553 milyon doları aştı
Aktüel Aydın'da tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Aydın'da tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Aydın'da tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı arkadaşını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde 2 Mart'ta tartıştığı arkadaşı Mustafa Ceylan'ı (40) pompalı tüfekle öldüren S.O. (38), Değirmendere Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin olayda kullandığı tüfek, araziye gömülü bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evde 2 Mart'ta bir araya gelen S.O. ile motosikletini çaldığını öne sürdüğü arkadaşı Mustafa Ceylan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. S.O, pompalı tüfekle Ceylan'ı öldürerek kaçmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23