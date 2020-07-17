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Aktüel

Aydın'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 13:11:43 -
Aydın'da suç örgütü operasyonunda 10 gözaltı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim'de bazı kişilere zorla senet imzalatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, suç örgütü elebaşı R.D. ve 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, "silahlı suç örgütü kurarak yağma olaylarına karıştıkları ve zorla senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri" iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.


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