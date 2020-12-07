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Aktüel Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 390 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 390 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:11:30 -
Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 390 kişiye ceza kesildi

AYDIN (AA) - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 390 kişiye 821 bin 500 lira para cezası kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşın huzur ve güvenliği için asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 390 kişiye 821 bin 500 lira para cezası kesti.

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