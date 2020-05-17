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Aydın’da sokağa çıkan yaşlılara maske dağıtıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerinden dolayı evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, geçen hafta olduğu gibi bugün de sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:49:00 -
Aydın’da sokağa çıkan yaşlılara maske dağıtıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerinden dolayı evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, geçen hafta olduğu gibi bugün de sokağa çıktı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yürüyüş yapmak için evlerinden ayrılan Aydınlı 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı. Maske dağıtımı Aydın’ın 17 ilçesinde farklı noktalarda hazır bulunan mobil ekipler tarafından yapıldı.


Steril şartlarda paketlenen maskeleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması, Aydınlı 65 yaş üstü vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Dışarıya çıkıldığında kullanımı zorunlu olan maskeye Büyükşehir Belediyesi sayesinde kolaylıkla ulaşabildiklerini belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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