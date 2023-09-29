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Yerel Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yerel

Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 07:08:00 -
Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Tuna Sokak'ta Halil T. ile Hamdi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T. yanında bulunan tabanca ile Hamdi B. ise bıçakla birbirlerini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayı duyan tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırırken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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