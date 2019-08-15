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Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü

Bir parkta çıkan kavgada biri kadın, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada biri kadın, iki kişi vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkında Ekim Türkmen, Merve Kotan ve M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Türkmen ve Kotan'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmen ve Kotan'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri şüpheli M.G'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.

Türkmen ve Kotan'ın cesetleri otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
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