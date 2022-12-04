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Aktüel Aydın'da silahlı kavga
Aktüel

Aydın'da silahlı kavga

Aydın'da çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 21:37:00 -
Aydın'da silahlı kavga

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.Y. ve H.T. tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu E.Y. yaralandı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.Y, 112 Sağlık ekiplerince önce Nazilli Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli H.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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