  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Zehirlenenlerden M.L.Ö'nün evine yapılan aramada 447 şişe sahte rakı ile 500 gram anason aroması ve 170 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:25:54 -
Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan M.A (47) ile R.K (61) ve M.L.Ö (65) rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Sahte içki içtikleri belirtilen kişiler, durumları ağır olduğu için yoğun bakım servisine alındı.

Konuya ilişkin araştırma yapan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyi M.L.Ö'nün ürettiğini tespit etti.

M.L.Ö'nün evinde yapılan aramada 447 şişe sahte rakı ile 500 gram anason aroması ve 170 litre etil alkol ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur
Sağlık

Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur

Koronavirüs ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter, ilacın etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Benter, "Bu ilaç has..
ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı
Siyaset

ABD yaptırımının perde arkasını açıkladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin yaptırımlarının asıl hedefinin S-400 olmadığını belirterek, "CAATSA yaptırımlarının esa..
Telefon rehberinde olmayan numarayla WhatsApp sohbet etmek
Teknoloji

Telefon rehberinde olmayan numarayla WhatsApp sohbet etmek

Telefon rehberinde olmayan numara ile WhatsApp’ta nasıl mesajlaşılır? WhatsApp'ta bir numarayı rehbere kaydetmeden mesajlaşma nasıl olur? Ki..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay