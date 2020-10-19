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Aktüel Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği belirtilen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği belirtilen kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:29:58 -
Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği belirtilen kişi hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Dalama Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Güngör'ün (48) rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine bilgi verdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sahte içkiden dolayı zehirlendiği değerlendirilen Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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