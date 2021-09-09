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Yerel Aydın'da rögar kapağı çalan zanlı tutuklandı
Yerel

Aydın'da rögar kapağı çalan zanlı tutuklandı

Aydın'da rögar kapaklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 09:19:00 -
Aydın'da rögar kapağı çalan zanlı tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Zafer, Kurtuluş ve Atatürk mahallelerinde rögar kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.B. (28) olduğunu tespit etti.

Efeler ilçesindeki evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, rögar kapağının çalınması çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin, geldiği araçla rögar kapağının önünü "perdeleme" yöntemiyle kapatması ve bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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