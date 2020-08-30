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Aktüel Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aktüel

Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-30 13:01:27 -
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki restoranda bulunan İdris Akyüz'e kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi silahla ateş etti.

Yaralanan Akyüz, çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Akyüz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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