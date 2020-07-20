  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 21:04:15 -
Aydın'da polisten kaçarken uyuşturucuyu yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da polisle yaşadıkları kovalamaca sırasında otomobilden 500 gram metamfetamini yola savuran 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyoldaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekibi arasında kovalamaca yaşandı.

Şüpheliler kovalamaca esnasında yola 500 gram metamfetamini savurdu. Ekipler, araziye saçılan uyuşturucuyu topladı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki M.A. gözaltına alınırken, araçtaki diğer şüpheli H.K. ise kaçtı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı