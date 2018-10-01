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Aydın'da polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan şüpheli bir çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:25
Aydın'da polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Valizin içinde bomba olma ihtimaline karşı polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, meraklı vatandaşlar şüpheli valizin patlayışını izleyebilmek için olay yerine akın etti. Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıkarken, merakını gideren vatandaşlar da bölgeden ayrıldı.

Akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Sahil Bandı üzerinde bulunan çay bahçelerinin yakınına bırakılmış bir valizden şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirerek yardım istedi. Hemen bölgeye gelen polis ekipleri başında kimsenin bulunmadığı ve kimsenin de sahiplenmediği valizin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alıp, bölgedeki vatandaşları da uzaklaştırdı. 

Atatürk Bulvarı güvenlik gerekçesi ile araç trafiğine kapatılarak, vatandaşların da bölgeden uzaklaşması istendi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra şüpheli valizi fünye ile patlattı. Herkesi şüphelendiren valizin içinden kıyafet çıkarken, canını hiçe sayıp şüpheli paketin imhasını yakından izlemek isteyen vatandaşların merakı şaşırttı. 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:25
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  2. kuşadası
  3. valiz
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