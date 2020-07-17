Aydın'da PKK'nın gençlik yapılanması operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
AYDIN (AA) - Aydın'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, dijital verilere el konuldu.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.