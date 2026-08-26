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Yerel Aydın’da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Yerel

Aydın’da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
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Aydın’da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Gülay Çıbık, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracın 19 yaşındaki sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında İmamköy Mahallesi Gölcük mevkisindeki Aydın-Denizli kara yolunda meydana geldi.

S.Ç. yönetimindeki 09 EN 365 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Gülay Çıbık’a çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Çıbık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çıbık’ın cenazesi, incelemelerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri sürücü S.Ç’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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