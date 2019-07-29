Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
Muğla'dan Aydın'a gitmekte olan Levent Aksu (53) yönetimindeki otomobil, Evciler Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki oğlu Hikmet Ege Aksu (16) ile kızı Fatma Ece Aksu (11) yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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