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Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Muğla'dan Aydın'a gitmekte olan Levent Aksu (53) yönetimindeki otomobil, Evciler Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki oğlu Hikmet Ege Aksu (16) ile kızı Fatma Ece Aksu (11) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:55
  1. Çine Devlet Hastanesi
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Aydın
  4. Muğla
  5. trafik kazası
  6. şarampole devrildi

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