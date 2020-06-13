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Aktüel

Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:59:13 -
Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailesinden 3 kişi yaralandı.

Alpay Güraydın (47) yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Otogar mevkisinde, gece geç saatlerde, önce aydınlatma direğine ardından trafik ışığı direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Alpay Güraydın, eşi Sema Güraydın (43) ile çocukları Ali Andaç (12) ve Melih Güraydın (8) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Melih Güraydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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