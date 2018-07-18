Aydın'da orman yangını çıktı
Nazilli ilçesinde çıkan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında ilk belirlemelere göre 9 hektarlık alan zarar gördü.18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:03
Yalınkuyu Mahallesi Burunucu mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle zeytin, incir ve çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edilen yangında, ilk belirlemelere göre 9 hektarlık alan zarar gördü.
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