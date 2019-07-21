Aydın'da onlarca Afrikalı yakalandı Aydın'da yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen, çoğunluğu çeşitli Afrika ülkelerinden 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Kuşadası açıklarında bir lastik botu durdurdu. 40 tanesi Afrika kökenli Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacakları tespit edilen 16 Orta Afrika, 11 Kongo, 7 Suriye, 7 Irak, 4 Filistin, 1 Senegal, 1 Kamerun ve 1 Somali uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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