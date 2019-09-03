0553 313 94 23

Aydın’da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

03 Eylül 2019 Salı 16:59
Aydın’da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.


Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan okul güvenliği toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Demirci, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Tarık Ubay, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Arif Kılıç, 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak olan tedbirler ve genel bilgilerin yer aldığı sunumları anlattı.


Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Demirci, okul servis alanlarında alınan güvenlik önlemlerinden bahsederek, “2019-2020 Eğitim Öğretim yılında il genelindeki okullarda 500 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Okul kurumları etrafındaki eğitimi olumsuz etkileyen faktörler kolluk birimlerine bildirilecek. İl genelinde 371 okul kantini ayda bir denetlenecek. Kantinlerde satılan ürünlerin üstünde okul gıdası logosu bulunacak” dedi.


İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Albay Tarık Ubay yaptığı sunumda, öğrenci servislerinin düzenli olarak kontrol edildiğini, servis şoförlerine bu konuda eğitim verildiğini, bu sene farkındalık eğitimi konusunda öğrencilere suçtan korunma eğitimlerinin verileceğini açıkladı.


İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Arif Kılıç sunumunda, çocukların korunmasına yönelik müşterek ekipler oluşturularak denetimlere devam edileceğini, okullarda görev yapacak özel güvenlik görevlilerine ilgili birimler tarafından eğitim verileceğini, çocukların suça sürüklenmemesi için gerekli tedbirlerin emniyet birimleri tarafından alınacağını kaydetti.


Yapılan sunumların ardından okul aile birliği başkanlarına söz verilerek, sorunlar dinlenip cevaplandırıldı.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise programda yaptığı konuşmada yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Aydın’da aile boyutundan bakıldığında aileler çocuklarının eğitimi ile son derece ilgililer ve en iyisinin olmasını istiyorlar. Bizde en iyisinin olmasını istediğimiz için bugün burada toplandık. Eğitimle ilgili fiziki boyutta ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Öğretmen sıkıntımız yok. Güvenlikle, sağlıkla, okul kantini, okulun çevresi ile ilgili devletten ne isteniyorsa veriliyor. Buna rağmen akademik anlamda Aydın’daki eğitimin istediğimiz noktada olmaması bizi mutsuz ediyor. Aydın daha önce belki de bu koşullar yokken, Türkiye’de çok daha iyi konumdaydı. Türkiye’de Aydın’ın eğitimde ilk beşin, onun içinde olduğu yıllar var. Ama şu an 40 küsurlu sıralardayız, bu Aydın’a yakışan bir durum değil. Bunu daha iyi hale getirmek için el birliğiyle çalışmamız lazım. Aydın’ın durmadan koşması ve konumunu muhafaza etmesi lazım. Biz ne gerekiyorsa yapacağız, sizin de duyarlılığını devam ettirmeniz lazım. Her şeyden önemlisi çocuklarınızın sağlıklı bir birey, iyi ve başarılı bir vatandaş, gençlerimizin istikbalimize güven duyacağımız bir şekilde yetişmesi için bu çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için, hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:59
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği ile zirveye taşıyacağız”
    1. Gökhan Alsan: “Samsunspor’u el birliği..
    2. Moskova’da 2 uçağın kanatları..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Silifke Rotary Kulübü üyeleri, çocuk..
    5. "Büyü var" dediler, 28 bin TL'lik..
    6. Alanya’da aranan hırsızlık şüphelisi..
    7. Okul öncesi sağlık kontrolleri önemli
    8. Sinop’ta istavrit bereketi
    9. Erzurumlular Hasaneyn Yaylası..
    10. İSMEK, 327 branşta eğitim verecek
    11. Kanser hastası adam yardım bekliyor
    12. HDP binası önündeki eyleme katılan..
    13. İlçede Süper Lig’i aratmayan futbol..
    14. Aksaray’da tır traktöre çarptı: 2..
    15. Eğitim camiasına Bağımlılık Semineri..
    16. Bölge pamuk fiyatı DTB’de belirlenecek
    17. Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci..
    18. Kuşadası’nda 44 düzensiz göçmen ve 2..
    19. Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil..
    20. Juncker’den Akıncı’ya mektup
    21. Saat verip uyardı! Türkiye ve..
    22. İrfan Buz: “Hakemler de hata..
    23. Odun kırmak isterken ayağını kesti
    24. Döviz kurları
    25. Minik Eymen’in cansız bedeni bu..
    26. Türkiye'nin Irak'ta yumurta ve kanatlı..
    27. Ergedik ailesinin mutlu günü
    28. Balotu kavunu piyasaya çıktı
    29. O ile müjde! Metro yatırım programına..
    30. Başkan Bozdoğan, Tarsus’un il olması..
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız