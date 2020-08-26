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Aktüel Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:25:21 -
Aydın'da kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 12 gün önce polise ateş edip kaçtığı iddia edilen ve dün kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta polis ekiplerine ateş açarak kaçtığı öne sürülen ve dün kovalamaca sonucu Germencik ilçesinde dağlık alanda yakalanan S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk ediliği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan S.E'nin kardeşi G.E'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hakkında 3 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 gün önce polise ateş edip kaçtığı iddia edilen S.E'nin, kardeşi G.E. ile Aydın'da kiraladığı otomobil, dün takibe alınmıştı.

Otomobil, yaklaşık 100 kilometrelik kovalamaca sonucu Germencik ilçesinde, dağlık alanda terk edilmiş halde bulunmuştu. Yaya olarak kaçmaya çalışan S.E, yakalanmıştı. Kardeşi G.E ise izini kaybettirmişti.


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