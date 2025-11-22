  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı
Yerel

Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Aydın'da korkutan yangın! Ziraat alanında başlayıp ormana sıçradı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana ulaştı. Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede geniş alana yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter, 233personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken, Bozdoğan Belediyesi'ne ait arazöz, kepçe ve tankerler de söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz’da metruk binada yangın paniği! Ekipler hızlı müdahale etti
Lüleburgaz’da metruk binada yangın paniği! Ekipler hızlı müdahale etti

Yerel

Lüleburgaz’da metruk binada yangın paniği! Ekipler hızlı müdahale etti

Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu
Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu

Yerel

Korkunç yangın! 5 bin civciv telef oldu

BM İklim Zirvesi’nde Yangın Çıktı!
BM İklim Zirvesi’nde Yangın Çıktı!

Dünya

BM İklim Zirvesi’nde Yangın Çıktı!

Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!
Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!

Yerel

Bağcılar’da alevler yükseldi! İş yerindeki yangın korku dolu anlar yaşattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23