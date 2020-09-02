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Aktüel Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu
Aktüel

Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu

Jandarma su altı arama ekibi, bölgede çalışma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:51:53 -
Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin otomobili, sazlık alanda suya batmış halde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın kullandığı otomobilin son olarak Balat ile Atburgazı mahalleleri arasında görüldüğünü belirledi.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Arslan'ın aracını sazlık alanda suya batmış halde buldu. Araç, çekici yardımıyla çıkarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) sulak alanda arama çalışması başlattı.

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