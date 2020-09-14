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Aktüel Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aktüel

Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 02:48:17 -
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde kayınbirader ile eniştesinin silahlı bıçaklı kavgası sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Park Mahallesi'nde bir ikamette S.D. ile kayınbiraderi İ.A. arasında ailevi sorunlar sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine enişte S.D. tabanca ile kayınbiraderi İ.A'yı karın ve kalça kısmından vurdu. İ.A. ise bıçakla S.D'yi bacağından yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince S.D. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, İ.A. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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