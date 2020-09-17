  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aydın'da kamyonet sulama kanalına devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
Aktüel

Aydın'da kamyonet sulama kanalına devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 02:03:57 -
Aydın'da kamyonet sulama kanalına devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Varışlı idaresindeki 09 UC 619 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hacıaliobası Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hüseyin Varışlı ile araçta bulunan Kiraz Varışlı, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kiraz Varışlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kanala düşen kamyonet, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'den Türkiye açıklaması
Dünya

Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'den Türkiye açıklaması

Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, katıldığı bir panelde Türk yetkililere çağrıda bulundu.
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama
Gündem

Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama

AHBAP Platformunun kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı dövdüğü olayla ilgili açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı