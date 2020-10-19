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Aktüel Aydın'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu
Aktüel

Aydın'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:36:12 -
Aydın'da inşaat kazısında insan kemikleri bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir inşaat kazısı esnasında insan kemikleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'deki bir inşaatta çalışma yapan işçiler, kazı esnasında toprağa gömülü poşet içerisinde kemik ve kafatasına rastladı. Bunun üzerine işçiler, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis sevk edildi.

Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, kafatası ve kemiklerin insana ait olduğunu tespit etti.

Kemik ve kafatası, incelemenin ardından kriminal polis laboratuvarına gönderilecek.

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