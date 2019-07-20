Aydın'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı Aydın'ın Çine ve Söke ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Aydın'dan Muğla yönüne ilerleyen Muhammet Albayrak (26), yönetimindeki otomobil, Çine ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, takla attı. Kazada sürücü Albayrak ile araçtaki Tevhide Kurt (31) yaralandı. Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücünün ilk muayenesinde 250 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan Söke ilçesinde, Emre A. Yönetimindeki hafif ticari araç Garnizon Komutanlığı Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan çıkarılan Emre A, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.