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Aydın'da göçmenleri taşıyan bot battı: 4 kişi öldü

Aydın Kuşadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kurtarıldı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:38
Aydın'da göçmenleri taşıyan bot battı: 4 kişi öldü

Aydın Kuşadası açıklarında bir botun alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye hareket etti.

Bölgeye yakın kıyıya çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 13 kişiyi taşıyan botun alabora olması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi sağ kurtarıldı.

Sahil Güvenlik kara ve deniz ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 08:38
  1. Aydın
  2. Kuşadası

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