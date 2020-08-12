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Aktüel

Aydın'da freni patlayan minibüs evin duvarına çarparak durabildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:41:20 -
Aydın'da freni patlayan minibüs evin duvarına çarparak durabildi: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde freni patlayan minibüsün yol kenarındaki bir evin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde işçi taşıyan O.P. idaresindeki plakasız minibüsün freni patladı.

Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında Arif Yüzer'e ait evin duvarına çarptı. Duvar yıkılırken minibüste bulunan 3 kişi yaraladı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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