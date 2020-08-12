Aydın'da freni patlayan minibüs evin duvarına çarparak durabildi: 3 yaralı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde freni patlayan minibüsün yol kenarındaki bir evin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde işçi taşıyan O.P. idaresindeki plakasız minibüsün freni patladı.
Kontrolden çıkan minibüs yol kenarında Arif Yüzer'e ait evin duvarına çarptı. Duvar yıkılırken minibüste bulunan 3 kişi yaraladı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.