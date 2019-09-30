Aydın'da FETÖ baskını! GSM hatlar ele geçirildi Aydın’ın Didim ilçesindeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı. Zanlıların adreslerinde, 14 bin 500 lira, 2 sahte pasaport ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş GSM hatları ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 2'si tutuklandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den hapis cezası aldıktan sonra tahliye olanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 27 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramada, 14 bin 500 lira, 2 sahte pasaport ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş GSM hatları ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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