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Yerel Aydın'da feci kaza! Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!
Yerel

Aydın'da feci kaza! Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosikletlerin çarpıştı. Kaza sonucu 2’si ağır yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 17:10:00 -
Aydın'da feci kaza! Motosikletler kafa kafaya çarpıştı!

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosikletlerin çarpıştı. Kaza sonucu 2’si ağır yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 14.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Çine istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üst geçit mevkiinde Çine istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen Eşref A. yönetimindeki kasalı motosiklete şerit değiştirdiği sırada, aynı istikamette ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletlerdeki dört kişiden ikisi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Eşref A., Semiha A. ile diğer motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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