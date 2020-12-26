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Aktüel Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü
Aktüel

Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 10:33:49 -
Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'nın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan zehirlenen biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan bir evde, elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Norveç uyruklu Mai Orrek Ruess (75) ile İbrahim Tanrıverdi (42) dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Ruess'in cenazesi Yeni Asri Mezarlık'a, Tanrıverdi'nin cenazesi Kemer Mezarlığı'na defnedildi.​​​​​​​

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