  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da evde çıkan yangında biri itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi

Kalbi duran itfaiye eri, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:34:40 -
Aydın'da evde çıkan yangında biri itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen biri itfaiye eri 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Evde mahsur kalan N.S. ile iki çocuğu, komşuların yardımıyla balkondan aşağı indirildi. Dumandan etkilenen anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Uğur Çetin (31) fenalaşarak yere düştü. Kalbi duran Çetin, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Çetin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yanan dairenin üst katında oturan Mustafa Turna, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde bir koku gelmeye başladı. Baktık ki ikinci kat komple yanıyor. Sonra patlama sesi duyduk. Ne olduğunu anlamadık. Kapıdan giriş yapamadığımız için balkona çıktık ve çocukları kurtardık." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı