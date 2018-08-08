Aydın’da elbise dolabında kenevir yetiştirdi

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada elbise dolabı içerisinde esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirmek için havalandırma ve aydınlatma düzeneği kurulduğu belirlendi. Ayrıca yapılan aramalarda saksı içerisinde 3 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmek amaçlı kullanılan zirai ilaçlar, Hint keneviri tohumu ile hassas terazi, 75 gram yaş ve 10 gram kurutulmuş satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alına C.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.