THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Aydın’da elbise dolabında kenevir yetiştirdi

Didim ilçesinde evindeki elbise dolabına kurduğu düzenek ve saksıda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:24
Aydın’da elbise dolabında kenevir yetiştirdi

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen C.D.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada elbise dolabı içerisinde esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirmek için havalandırma ve aydınlatma düzeneği kurulduğu belirlendi. Ayrıca yapılan aramalarda saksı içerisinde 3 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmek amaçlı kullanılan zirai ilaçlar, Hint keneviri tohumu ile hassas terazi, 75 gram yaş ve 10 gram kurutulmuş satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alına C.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.  

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:24
  1. elbise
  2. dolabında
  3. kenevir
  4. yetiştirdi
  5. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı kadının bir sözü işi bitirdi
    1. Ne pompalı ne rambo bıçağı! Yaşlı..
    2. TÜİK, bilgisayar ve internet kullanım..
    3. İçki satan marketten kurbanlık almayın
    4. Yeditepe’de yapay zekâlı dönem
    5. Evinden partinin önüne getirdi! CHP..
    6. Kredi kartı borcundan takibe..
    7. "Türk - Amerikan ilişkileri eskisi..
    8. Haydar Baş'ın avukatından açıklama
    9. Dünyayı senin beynin değiştirecek
    10. Sağlık Bakanlığından yeni uygulama!
    11. Erdoğan Bitlis'in kurtuluş yıl..
    12. FETÖ'cülerden 'pes' dedirten taktik!..
    13. Antalya'da define ararken ormanı..
    14. Üç aylıklar 1 Eylül'de zamlı ödenecek
    15. Üniversitenin Yıldız’ı 107 yaşında
    16. Aydın’da elbise dolabında kenevir..
    17. Tercihte akademik karneye de bakın
    18. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    19. Ucuz ekmek sattı diye dava edildi!..
    20. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Üçüncüsü..
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"
    "İşin gizlisi saklısı kalmadı" dedi, o yazıyı tekrar paylaştı! "ABD dımdızlak ortada"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...
    Flaş Türkiye açıklaması! Tam 51 milyar dolar...