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Gündem Aydın'da eğitim uçağı düştü
Gündem

Aydın'da eğitim uçağı düştü

Yeniakit Publisher
2023-08-22 13:30:00 -
Aydın'da eğitim uçağı düştü

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalkış esnasında düştü.

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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