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Aktüel

Aydın'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü aracıyla 2 otomobile çarptı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 09:41:24 -
Aydın'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü aracıyla 2 otomobile çarptı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü otomobiliyle biri sivil polis aracı olmak üzere 2 otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, polis, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, 09 BR 983 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken bölgedeki kavşaklar polis ekiplerince kontrol altına alındı.

Polis ekipleri, Hüseyin Can Caddesi'nden Toprak Kavşağı yönüne ilerleyen aracı durdurmak için yolu otomobillerle kapattı.

Kaçmaya çalışırken sivil polis aracı ve Edis Sevinç idaresindeki 55 VA 078 plakalı otomobile çarpan sürücü, Süleyman Demirel Bulvarı yakınlarında refüj ve direğe çarpınca yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü M.G. (22) gözaltına alındı.

M.G'nin, babasının kiraladığı otomobili 2 gün önce kaçırdığı ve kiralama şirketinin de çalıntı ihbarında bulunduğu öğrenildi.



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