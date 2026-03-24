Aydın’da dijital hamle! Esnaf ve KOBİ’ler e-ticarete hazırlanıyor

Aydın Ticaret Odası (AYTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek e-ticaret eğitimiyle işletmelerin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MÜSİAD) iş birliğinde hayata geçirilen "E-Ticareti Güçlendirme Projesi" kapsamında düzenlenen ilk eğitim programı, Aydın Ticaret Odası (AYTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Aydın’da düzenlenecek programda, esnaf, KOBİ ve girişimcilerin dijital ticaret alanındaki bilgi ve yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. AYTO koordinasyonunda gerçekleştirilecek eğitimle işletmelerin e-ticarete uyum süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca kadın ve genç girişimcilerin e-ticaret ekosistemine daha aktif katılım sağlaması ve bölgesel ticaret hacminin güçlendirilmesi hedefleniyor. E-Ticaret Uyum Endeksi analizleri doğrultusunda belirlenen iller arasında yer alan Aydın’da düzenlenecek eğitim programının, bölge ekonomisinin dijital dönüşümüne katkı sunması bekleniyor.

Aydın Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek eğitim programı saat 09.30’da başlayacak. Katılımcıların programın zamanında başlayabilmesi için en geç saat 09.00’da toplantı salonunda hazır bulunmaları gerektiği belirten AYTO, ayrıca programa katılmak isteyenlerin, e-ticaret Türkiye isimli internet adresi üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.