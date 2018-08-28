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Aydın'da çocuklarını göremeyen baba çatıya çıktı

Didim ilçesinde, eski eşinin 2 çocuğunu kendisine göstermediğini öne süren T.E. (40), 5 katlı apartmanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu.

28 Ağustos 2018 Salı 18:27
Aydın'da çocuklarını göremeyen baba çatıya çıktı

AydınDidim'deki alüminyum atölyesinde çalışan T.E., saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle 820 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısına çıkıp, sarkmaya başladı. Çatıdaki T.E.'yi fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, T.E.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken, polis ekipleri de çatıya çıkıp, ikna konuşması yaptı.

Ağlamaya bağlayan T.E., "Boşandığım eşim, çocuklarımı bana göstermiyor. Kendisine 800 lira nafaka ödüyorum. Çocuklarımı bana göstermesi için bankadan kredi çekip, kendisine verdim. Bunun için bankaya her ay 1200 lira kredi taksiti ödüyorum; ancak buna rağmen çocuklarımı göremiyorum" dedi.

Zaman zaman çatının uç kısmına geçerek, sarkan T.E., yürekleri ağza getirdi. Aşağıdan çatıdaki gelişmeleri izleyen bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Polisler, 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştığı T.E.'yi dalgınlığından faydalanıp, çatının uç kısmından uzaklaştırarak, yakaladı. Çatıdan indirilen T.E., sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Eski eşiyle boşanmalarının ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen T.E.'nin, 2 gündür tedavisi için izinli olduğu, bu nedenle işe gitmediği de öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:27
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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